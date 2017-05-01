«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на 3-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на третий матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: победа «Питтсбург Пингвинз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

«Вашингтон» должен показать, что у него есть то, что требуется и ценится в плей-офф. У них были неплохие выступления, но пока они не достигают той цели, к которой идут. Могут ли они перевернуть ситуацию? Безусловно. Мы видели «Кэпз» в «регулярке», знаем, на что они способны. Пока что проблемы видны. Они были и против «Торонто», и сейчас против опытных «Пингвинз», у которых блистательно играет вратарь.

«Питтсбург» выиграл два матча в гостях, в домашней встрече на него дают 1.88. «Вашингтону» не повезло в прошлой встрече, что он не сумел конвертировать в голы огромное преимущество в первом периоде. Холтби был заменён в прошлой игре, и теперь ему есть что доказывать. Но с ним было такое и раньше, и мы не видели, чтобы он сильно прибавлял после этого.

Сегодня снова стоит ставить на «Пингвинз». После двух гостевых побед такой коэффициент на домашнюю викторию, серьёзно? Этим нужно пользоваться. Да, прошлой ночью «Анахайм» показал, что после двух поражений дома нельзя сдаваться. Но вряд ли «Вашингтон» способен так же биться. Да и «Питтсбург» не «Эдмонтон».

Старт матча — 2 мая в 02:30 по московскому времени.