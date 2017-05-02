Австралия поддержит борьбу с нелегальными офшорными ставками на скачки

Руководство федерации скачек Австралии присоединилось к борьбе с нелегальными офшорными букмекерами в рамках крупнейший в истории Азиатской федерации скачек акции по противоборству нелегальным операциям.

Чтобы бороться с потоками средств, направляющимися в карманы нелегальных букмекеров, организация создала целевую группу по борьбе с незаконными ставками с целью исследования «чёрного рынка» индустрии в Азии. Эксперты оценивают объём нелегальных ставок на скачки в несколько миллиардов долларов.

Федерация скачек Австралии стала первым зарубежным органом, подписавшим меморандум о взаимопонимании с Азиатской федерацией.