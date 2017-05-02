Норвежские банки обязали блокировать переводы нелегальным букмекерам

Игорный регулятор Норвегии издал распоряжение, согласно которому банки страны должны прекратить обработку транзакций семи компаний, уличённых в незаконной деятельности.

В число этих семи компаний входят пять международных платёжных систем — Worldpay, Earth Port, Trustly, Inpay и Entercash, а также две местные фирмы, связанные с игровыми операторами: Stay Cool и Betclic Everest Group. Все они осуществляли переводы граждан Норвегии на счета нелегальных игорных сайтов.

За два года, по данным норвежских властей, через эти компании было проведено платежей на сумму порядка 256 млн долларов. В частности, букмекер Betsson был клиентом Worldpay, а Unibet попользовался услугами Earth Port.

Норвегия осуществляет жёсткий контроль над своим игорным рынком в интересах государственных лотерей. Местное правительство рассматривало возможность открытия рынка для международных онлайн-операторов, но эти планы были сорваны в декабре прошлого года, когда было принято решение о том, что частные операторы не захотят подчиняться идее правительства о социальной ответственности.

В России готовится к принятию законопроект, согласно которому переводы офшорным букмекерам будут блокироваться банками и платёжными системами. В апреле Государственная Дума РФ приняла данный законопроект в первом чтении.