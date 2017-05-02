Прогноз Генича на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»: гости забьют первыми

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: «Атлетико» первым забьёт в матче за 2.67 (см. все коэффициенты на матч).

«Первый матч. И пусть команды досконально друг друга знают, не удивлюсь если тренеры припасли какие-нибудь сюрпризы. Думаю, стоит их ждать от Симеоне. Финалы трогать не буду, там всё решается в одном матче, у них своя история. Но можно вспомнить, как „Реал“ с „Атлетико“ играли пару лет назад в четвертьфинале ЛЧ. И там первый матч на «Кальдероне» вообще был без моментов, сплошь борьба да стыки. И мне кажется, что Симеоне стратегически всё рассчитал верно: дома не пропустим, а во второй игре гостевой гол всё решит в пользу АТМД. Но… Удаление Турана попутало все планы, и в концовке ответной игры „Атлетико“ уже еле передвигался, Чичарито забил мяч, за который его до сих пор в „Реале“ вспоминают с особой теплотой…

Думаю, и сейчас «Атлетико» сделает ставку на «выездной гол». Пусть «Реал» и не «Лас-Пальмас», но у меня нет сомнений, что «матрасики» начнут так же зло и агрессивно, как и на острове. Там за 18 минут они забили трижды, с «Реалом» и одного гола вполне хватит. А потом по традиции — в окопы. Обороняться. Поставлю, что «Атлетико» забьёт первым в этом матче. Vamos, красно-белые!», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Встреча «Реала» и «Атлетико» состоится 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча в 21:45 мск.