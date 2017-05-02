«Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»: статистическое превью матча

2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».

Команды четыре раза встречались в плей-офф главного еврокубка (1958/59 — 1/2 финала, 2013/14 — финал, 2014/15 — 1/4 финала, 2015/16 — финал), и все четыре раза итоговую победу одерживал «Реал». Очередной проход «Королевского клуба» котируется за 1.55.

Если «Атлетико» сумеет переломить неприятную для себя тенденцию и выйдет в финал, сыграет ставка с коэффициентом 2.57 (см. все коэффициенты на матч).

Все матчи «Реала» в нынешней Лиге чемпионов завершались обменом голами и тоталом больше 2,5. На «Обе забьют» в сегодняшнем матче предлагается ставить за 1.89. ТБ 2,5 гола котируется за 2.07.

При этом лишь два лигочемпионских матча из 10 с участием «Атлетико» были «верховыми». На тотал меньше 2,5 гола можно поставить за 1.85.

В последней очной встрече, состоявшейся в 8 апреля в чемпионате Испании, «Реал» и «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью 1:1. Ничья в сегодняшнем матче котируется за 3.70.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 18 мячей в 27 встречах с «Атлетико» в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

Роналду сыграл 2409 минут в матчах с «Атлетико», то есть забивал ему в среднем по одному мячу за 134 минуты. В ноябре 2016-го форвард сделал хет-трик на «Висенте Кальдерон», но последние 96 минут встреч с командой Диего Симеоне прошли для него без голов. Гол Роналду в первом полуфинальном матче нынешней ЛЧ «стоит» 1.89.

Лидер атаки «Атлетико» Антуан Гризманн забил пять мячей в 21 матче против «Реала» (восемь матчей и два гола пришлись на то время, когда Гризманн выступал за «Реал Сосьедад»). В 13 мадридских дерби он забил три мяча — примерно 0,23 мяча в среднем за игру (в еврокубках форвард забивает 0,38 гола в среднем за игру — 15 мячей в 40 встречах). Гол Гризманна в сегодняшнем матче котируется за 3.07.