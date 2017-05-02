Комиссия Великобритании по азартным играм оштрафовала BGO на £ 300 тыс.

Комиссия Великобритании по азартным играм (UKGC) предупредила заинтересованных сторон отрасли о том, что не потерпит рекламы, которая «нарушает правила социальной ответственности или обманывает потребителей».

Заявив о своём намерении улучшить рекламные стандарты в отрасли, UKGC наложила штраф в размере 300 тыс. фунтов стерлингов на игорного оператора BGO Entertainment Ltd (BGO) за вводящую в заблуждение рекламу на своём портале, а также на трёх партнёрских сайтах.

Комиссия с мая 2015 года потребовала от всех лицензированных операторов азартных игр включать в свои рекламные объявления дополнительные данные, чтобы избежать введения клиентов в заблуждение.