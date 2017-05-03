«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз на 4-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на четвёртый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз».

Ставка: победа «Нэшвилл Предаторз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.69 (см. все коэффициенты на матч).

«Продолжаем находиться под впечатлением от игры „Нэшвилла“. Очень хороши „Предаторз“. Перед началом плей-офф ничего хорошего нельзя было сказать о „хищниках“. Сейчас же, когда возникает обсуждение, кто выиграет Кубок Стэнли, первая мысль — «Нэшвилл».

Во второй игре судьи сделали всё, чтобы вытащить «Сент-Луис». Но сейчас не видим, чем «Блюз» могут удивить».

Старт матча — 3 мая в 04:30 по московскому времени.