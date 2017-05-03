Победа Роналду в гонке бомбардиров ЛЧ перед началом плей-офф котировалась за 20

Перед началом плей-офф Лиги чемпионов на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром турнира, можно было поставить за 20.00. На тот момент в активе португальского форварда было всего два забитых мяча.

При этом букмекеры не сомневались в победе Лионеля Месси в гонке бомбардиров. Коэффициент на победу аргентинца, забившего на групповом этапе 10 мячей, составлял всего 1.13.

Но в плей-офф Месси сумел отличиться всего один раз. Роналду же забил восемь голов. И теперь для того, чтобы возглавить список бомбардиров, португальцу достаточно забить всего один мяч.

Теперь коэффициент на то, что Роналду станет главным бомбардиром нынешней Лиги чемпионов, составляет1.46 (см. все коэффициенты).

Из ближайших преследователей форварда «Реала» в турнире продолжает принимать участие Радамель Фалькао, забивший семь голов.

С подробным списком бомбардиров Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.