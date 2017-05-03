Любители ставок ведут себя рассудительнее трейдеров после больших проигрышей

Большинство любителей ставок достаточно ответственны и снижают риск после большой финансовой потери.

Исследование пробило брешь в распространённом мнении о том, что игроки склонны увеличивать ставки, пытаясь компенсировать недавний проигрыш. Работа, проведённая Восточно-Финляндской школой бизнеса и опубликованная в журнале Management Science, показала, что любители ставок становятся более осторожными после денежных потерь.

Эти выводы противоречат ранее проведённым исследованиям, связанным с повышенным рискованным поведением после убытков трейдеров на финансовом и жилищном рынках.

Участвовавшие в исследовании добровольцы в большинстве случаев после крупного проигрыша делали ставки на суммы, сопоставимые с теми, что были в начале игры.