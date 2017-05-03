Букмекеры оценили шансы Мбаппе и Фалькао забить «Ювентусу» в первом матче

3 мая в первом матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся «Монако» и «Ювентус». Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус» и предлагают поставить на победу гостей за 2.42. Шансы «Монако» на победу оценены коэффициентом 3.18. Поставить на ничью можно за 3.36.

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.97, а на ТМ 2,5 гола — за 1.93 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.68. Самые вероятные авторы голов — Гонсало Игуаин (2.40), Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао (по 2.70, 37%).