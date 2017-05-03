Житель Москвы выиграл в БК 2 млн рублей и лишился их в результате ограбления

В Москве совершено ограбление мужчины, который шёл из букмекерской конторы с выигрышем более 2 млн рублей, сообщает сайт «РЕН ТВ».

Ограбление произошло на перекрёстке улиц 1905 года и Рочдельской. Злоумышленник набросился на жертву со спины и распылил ему в лицо газ из газового баллончика, после чего выхватил из рук пакет с деньгами и скрылся с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован с ожогом конъюктивы и роговицы глаз 1-й степени. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».