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«Монако» — «Ювентус»: статистическое превью матча

3 мая 2017, среда. 19:51. Ставки

3 мая на стадионе «Луи II» в Монако состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».

«Монако» ни разу не проигрывал на своём поле в нынешней Лиге чемпионов, одержав семь побед и однажды сыграв вничью. Победа монегасков в сегодняшней встрече оценивается коэффициентом 3.05. Непроигрыш -  1.61.

«Ювентус» является лучшей гостевой командой турнира. Туринцы выиграли четыре матча на выезде и один раз сыграли вничью. При этом в пяти гостевых встречах «Ювентус» пропустил всего один гол. Победа итальянского клуба сегодня вечером котируется за 2.53. Если «Ювентус» вновь сумеет отыграть на ноль в обороне, сыграет ставка с коэффициентом 3.20.

Два года назад в 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» уступил «Ювентусу» — 0:1 в гостях и 0:0 дома. Выход французского клуба котируется за 3.58, «Ювентуса» — за 1.32.

Во всех матчах «Монако» в нынешнем плей-офф играла ставка «Обе забьют» и «Тотал матча больше 2,5 гола». Обмен забитыми мячами в сегодняшней встрече «стоит» 1.85, ТБ 2,5 гола — 2.14.

Во всех матчах плей-офф «Монако» забивал ровно три гола. На индивидуальный тотал хозяев ТБ 2,5 в сегодняшней встрече предлагается ставить за 7.60 (см. все коэффициенты на матч).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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