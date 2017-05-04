Букмекеры оценили шансы «МЮ» победить «Сельту» в 1-й игре 1/2 финала Лиги Европы

4 мая в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся «Cельта» и «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:05 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 3.06. Шансы «МЮ» на победу оценены коэффициентом 2.55. Поставить на ничью можно за 3.24.

Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.41, а на ТМ 2,5 гола — за 1.63 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Самые вероятные авторы голов — Маркус Рашфорд (2.70) и Уэйн Руни (2.88).