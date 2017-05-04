«Спартак», «Тоттенхэм» и «Челси» принесли 85 тыс. рублей со ставки в одну тысячу

Клиент БК «Лига Ставок» составил экспресс из трёх событий на футбольные матчи 30 апреля с общим коэффициентом 85.88. И со ставки в одну тысячу рублей выиграл 84 880 рублей. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

В матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» ставка была сделана на то, что первый тайм встречи завершится вничью, а второй выиграют красно-белые. В итоге «Спартак» победил со счётом 2:1, первый тайм сыграв вничью 1:1.

Во встрече АПЛ «Эвертон» — «Челси» игрок ставил на чистую победу лондонского клуба, который разгромил соперника со счётом 3:0. А в матче «Тоттенхэм» — «Арсенал» «шпоры» одержали победу именно с разницей в два мяча, как и предполагал составитель экспресса.