Прогноз Генича на матч «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»: тотал меньше двух голов

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал матча меньше двух голов за 2.19 (см. все коэффициенты на матч)

«У «Манчестер Юнайтед» чудовищные кадровые проблемы. Очень много травмированных игроков. Постоянно жалуется на это Жозе Моуринью. Думаю, что «Сельта», игравшая смешанным составом в чемпионате и уступившая по всем статьям «Атлетику» из Бильбао, всё равно побаивается этот «Манчестер». Магия имени сильна. Думаю, что «Сельта», возможно, будет делать ставку на выездной матч, где «МЮ» будет действовать более открыто. У «Сельты» есть преимущество в работе с мячом. Не скажу, что её игроки более мастеровитые, но более аккуратные. Во что играет «Манчестер Юнайтед», не всегда готовы понять и болельщики манкунианского клуба.

Думаю, что в первом матче никто особенно не будет раскрываться. И Бериццо учитывает, что важно не пропустить на своём поле, хотя «Сельта» это делала регулярно в играх с «Шахтёром», «Краснодаром» и «Генком». «Сельте» важно сыграть на ноль. Да, это трудно, но ставка на это будет сделана. В атаке уже как получится. «МЮ» раскрываться точно не будет. Прогнозирую «низовой» матч. Мой выбор — тотал матча меньше двух голов", — рассказал Генич.

Встреча «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» состоится 4 мая на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 22:05 мск.