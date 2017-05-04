«Сельта» — «Манчестер Юнайтед»: статистическое превью матча

4 мая в Виго состоится матч 1/2 финала Лиги Европы: «Сельта» будет принимать «Манчестер Юнайтед».

«Сельта» впервые сыграет в еврокубковом полуфинале. «Манчестер Юнайтед» может завоевать единственный евротрофей, отсутствующий в коллекции клуба. Манкунианцы впервые сыграют в полуфинале Лиги Европы / Кубка УЕФА. Шансы испанского клуба выиграть турнир оцениваются коэффициентом 7.90, английского — 1.82.

«Сельта» и «Манчестер Юнайтед» впервые встречаются в еврокубках. Статистика «Сельты» в девяти матчах с представителями Англии: пять побед — четыре поражения. Команда из Виго уступила в трёх последних встречах с англичанами. Предыдущий матч состоялся на групповом этапе Кубка УЕФА—2006/07, когда испанцы потерпели гостевое поражение от «Ньюкасла» — 1:2. Победа «Манчестер Юнайтед» в предстоящей встрече оценивается коэффициентом 2.34 (см. все коэффициенты на матч).

Статистика «МЮ» в 47 встречах с соперниками из Испании: 12 побед, 19 ничьих, 16 поражений. На ничью в сегодняшнем матче предлагается ставить за 3.20, на победу «Сельты» — за 3.46.

«Юнайтед» выиграл два из трёх полуфинальных противостояний с испанскими клубами. Оба раза это случалось в Кубке чемпионов, и оба раза манкунианцы в итоге завоёвывали трофей. Проход «МЮ» котируется за 1.33, «Сельты» — за 3.50.

«Сельта» не знала поражений в последних пяти еврокубковых матчах, но при этом уберегла свои ворота от гола лишь в одной из шести домашних встреч этого сезона. «МЮ» не проиграл ни одного из последних восьми матчей Лиги Европы. Выездная статистика клуба в этом сезоне: при средней результативности — ровно один гол за матч. Тотал меньше 2,5 гола в матче оценивается коэффициентом 1.63, тотал больше — 2.44.

Последний раз тренер «МЮ» Жозе Моуринью участвовал в этом турнире (тогда он ещё назывался Кубком УЕФА) в сезоне-2002/03, когда привёл «Порту» к победе. В севильском финале «драконы» со счётом 3:2 обыграли «Селтик». Моуринью в течение последнего сезона в «Реале» (2012/13) четырежды противостоял «Сельте» — трижды мадридцы победили, один раз проиграли.