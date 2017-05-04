Согласно котировкам, «Рейнджерс» сравняют счёт в серии с «Оттавой»

5 мая состоится 4-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Начало — в 2:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Оттавы».

Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.99. Шансы «Оттавы» оценены в 3.52. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90.

Ставку на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ можно сделать за 1.58, а на победу «Сенаторз» — за 2.54 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.60, на ТМ 5,5 шайбы — 1.56.