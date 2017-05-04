БК «Фонбет» рассказала о деталях контракта с Сергеем Карякиным

Российский шахматист Сергей Карякин стал амбассадором букмекерской компании «Фонбет».

Как сообщили «Чемпионату» в компании, контракт подписан на два года с возможностью продления. По условиям соглашения Карякин будет принимать участие в пресс-конференциях, фотосессиях и мероприятиях «Фонбет». А на пиджаке шахматиста, в котором он проводит матчи, будет размещена нашивка с логотипом БК.

«Для нас данное соглашение очень важно, мы долго общались и обсуждали детали и наконец-то сформировали обоюдно выгодный пакет опций по спонсорству. Контракт пока подписан на два года, но мы нацелены на долгосрочное и эффективное сотрудничество с Сергеем», — сообщил представитель БК «Фонбет».