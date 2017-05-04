Футбольная ассоциация Англии может прекратить сотрудничество с букмекерами

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает вопрос о том, стоит ли продолжать сотрудничать с букмекерскими компаниями на фоне обеспокоенности общественности в связи с тесными отношениями спорта и азартных игр.

FA пока не рассматривает всерьёз возможность сокращения «долгосрочной» сделки, которую она подписала с букмекером Ladbrokes в прошлом году, но не планирует продлевать действующий контракт и может прекратить сотрудничество с букмекерами через несколько лет.

FA как некоммерческая организация остро осознаёт растущую критику из-за того, что поддерживает отношения с букмекером, хотя сама наказывает игроков за ставки на матчи.