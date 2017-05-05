Букмекеры: Канада — фаворит чемпионата мира по хоккею, шансы России — 26%

5 мая в Кёльне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. Аналитики букмекерских контор определились с фаворитами турнира.

По мнению экспертов, лучшие шансы выиграть чемпионат имеет сборная Канада. Золото для «кленовых листьев» котируется за 2.50 (36%).

Второе место в списке потенциальных победителей турнира занимает сборная России с коэффициентом 3.46 (26%). За 1.95 можно поставить на то, что российская команда сыграет в финале.

Замыкает тройку сборная Швеции (4.24).

Главной сенсацией станет выигрыш чемпионата мира итальянскими хоккеистами. Это событие оценивается коэффициентом 501.00 (см. все коэффициенты на ЧМ-2017).

Первое место в списке претендентов на звание лучшего бомбардира делят сразу трое хоккеистов. В их числе Артемий Панарин и Никита Кучеров (по 5.00 на победу каждого).

За 48.00 можно поставить на то, что в ходе чемпионата мира забитым голом сумеет отличиться голкипер.