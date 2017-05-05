Финский детский писатель выпустил книгу о проблеме договорных матчей в футболе

Финский детский писатель Мика Керянен, проживающий в Эстонии, написал книгу о проблеме договорных матчей. Его произведение называется «На линии ворот» (Maaliviivalla), сообщает официальный сайт УЕФА.

Книга рассказывает о футбольном матче — от стартового свистка до окончания встречи. В произведении описываются чувства молодого вратаря, который участвует в договорном матче. 18-летний голкипер Калле невероятно счастлив, когда узнаёт от тренера, что сыграет во встрече высшего дивизиона. Впрочем, его радость длится недолго — наставник сообщает, что на 29-й минуте в ворота Калле будет назначен 11-метровый, и он должен пропустить гол.

Керянен рассказал, что идея для книги появилась в результате разочарования, возникающего после новостей о договорных матчах. Как болельщик он чувствовал, что в этом вопросе не хватает откровенности, и потому решил как писатель обратиться к этой теме.

«Другая причина написать эту книгу — попытка сделать мир чуточку лучше. Молодые люди, прочитавшие эту книгу, будут готовы к таким ситуациям. Если подобное случится в настоящей жизни, то люди будут знать как себя вести, ведь они уже прожили эту историю на страницах книги», — сообщил писатель.

Прежний опыт работы тренером и судьёй помог Керянену в написании книги. Если верить автору, сюжет произведения полностью выдуман.

«Я хочу привлечь интерес юных футболистов к тому факту, что однажды они могут оказаться в такой же ситуации, как герои, и они должны быть готовы к этому. Поэтому я был бы счастлив, если бы подрастающее поколение прочло мою книгу», — сказал Керянен.

Произведение Керянена, написанное на финском и переведённое на эстонский, может использоваться Футбольным союзом Эстонии как инструмент для борьбы с организацией договорных матчей.