Букмекеры повысили коэффициенты на то, что Ле Пен станет президентом Франции

Шансы кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на победу значительно снизились в последние дни. На данный момент букмекеры принимают ставки на победу Ле Пен с коэффициентом 8.00.

Ещё в начале недели её шансы оценивались в 5.50, но после дебатов коэффициент на Ле Пен стал расти. При этом количество ставок на её победу по-прежнему остаётся значительным.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.