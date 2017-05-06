Власти Австралии подтвердили запрет рекламы азартных игр во время трансляций

Австралийское правительство подтвердило планы по запрету рекламы азартных игр во время спортивных трансляций в прямом эфире до 20:30 по местному времени.

В прошлом месяце законопроект вызвал критику со стороны спортивных организаций, которые заявили, что запрет может негативно сказаться на финансировании массового спорта. Несмотря на это, накануне министр связи Австралии Митч Фифилд подтвердил, что эти изменения будут включены в федеральный бюджет на следующей неделе и вступят в силу в марте 2018 года.

Изменения подразумевают запрет рекламы азартных игр во время трансляций в прямом эфире — будь то ТВ, радио или в потоковом режиме в Интернете.