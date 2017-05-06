Букмекеры протестуют против сбора в пользу скачек в Великобритании

Букмекерские онлайн-компании, оперирующие на территории Великобритании, выступают категорически против изменений в налогообложении, вступивших в силу с апреля. Такое заявление сделала Ассоциация удалённого гемблинга (Remote Gambling Association, RGA).

Напомним, теперь 10-процентный налог на прибыль обязателен для всех букмекеров, которые принимают ставки на скачки на территории Великобритании. Новая схема заменила ранее существовавшую систему, при которой 10 % налога на валовую прибыль свыше £ 500 тыс. платили только операторы из Великобритании. Изменения должны уровнять букмекеров в правах, чтобы иностранные операторы не находились в привилегированном положении.