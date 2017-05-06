На Тайване арестована группировка, принявшая ставок на $ 11,3 млн за 5 месяцев

Власти Тайваня пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся азартными играми в Интернете. Злоумышленники обслуживали местное население, а также игроков из Китая.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Бюро криминальной полиции страны (CIB) совершило рейды по нескольким местам в городе Тайчжун, арестовав 33 человека. Они подозреваются в причастности к организации нелегальных онлайн-игр на спортивных тотализаторах, акцент делался на футбольных матчах европейских чемпионатов.

Чиновники CIB заявили, что сайт функционирует с декабря прошлого года. С того времени сайт принял ставок на общую сумму $ 11,3 млн.