«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 5-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: тотал больше 5 шайб с коэффициентом 1.79 (см. все коэффициенты на матч).

«Питтсбург» выиграл четвёртый матч серии без Сидни Кросби. И теперь «Пингвинз» заряжены уверенностью, и уже не так важно, выйдет ли Кросби на пятый матч.

«Вашингтон» считается глубокой командой. Речь о том, что забить может любое звено. Но в этой серии третье и четвёртое звено не забросило ни шайбы. Говорят о том, что Овечкин на тренировках катается в третьем звене. Возможно, это сыграет свою роль и добавит огневой мощи «нижней шестёрке».

На результат ставить не хочется. «Вашингтон» сделает максимум для того, чтобы не вылететь уже после пятой игры. Имеет смысл поставить на «тотал больше 5 шайб».

Старт матча — 7 мая в 02:15 по московскому времени.