Аналитики: Тарасенко не спасёт «Сент-Луис» от вылета в 6-м матче с «Нэшвиллом»

7 мая состоится шестой матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз» (за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов). Начало — в 22:00. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Нэшвилла».

Букмекеры считают фаворитом «Нэшвилл» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.12. Шансы «Блюз» оценены в 3.40, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.58 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.45, а на победу «Предаторз» — за 1.62.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.63, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.55. Владимир Тарасенко наберёт хотя бы одно очко (1.60).