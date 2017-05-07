«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 6-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс».

Ставка: победа «Эдмонтон Ойлерз» в основное время с коэффициентом 2.36 (см. все коэффициенты на матч).

«Против вратаря „Эдмонтона“ Кэма Тальбо сейчас ставить очень сложно, он феноменален. После тех судейских скандалов, которые были в прошлой игре, на этот раз всё должно идти по плану „Эдмонтона“. „Ойлерз“ заслужили победу и в прошлой встрече, должны победить они и сейчас. Седьмой матч в этой серии обязан случиться».

Старт матча — 8 мая в 02:00 по московскому времени.