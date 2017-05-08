Доля «Атлон Таун», уличённого в договорном матче, принадлежит синдикату из Китая

Китайский преступный синдикат, занимающийся организацией договорных матчей, приобрел долю ирландского клуба «Атлон Таун», сообщает Daily Mail. Помимо прочего группировка организует «договорняки» в низших лигах Португалии, Латвии и Румынии.

Напомним, футбольная ассоциация Ирландии (FAI) подтвердила, что поддерживает связь с УЕФА по выяснению обстоятельств матча второго дивизиона чемпионата страны между клубами «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун», который мог быть договорным.

«Лонгфорд» выиграл со счётом 3:1, но впоследствии FAI получила отчёт от руководящего органа европейского футбола, который свидетельствовал о необычном количестве ставок на матч за пределами страны.

FAI опубликовала заявление, подтвердив, что «наибольшие колебания ставок произошли на азиатских рынках».