БК «Фонбет» стала официальным спонсором чемпионата мира по хоккею — 2017

Букмекерская компания «Фонбет» подписала спонсорское соглашение с организаторами чемпионата мира по хоккею. Как сообщили «Чемпионату», уже сегодня зрители матча Германия — Россия смогут увидеть брендинги БК на рекламных щитах.

«Для нас очень важно участвовать в матче Германия — Россия в качестве партнёра чемпионата мира. Хоккей — очень популярный спорт среди наших клиентов и мы не могли проигнорировать такое важное для всех любителей спорта событие», — рассказал представитель компании.