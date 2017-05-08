10Bet получил доступ к 30 тыс. прямых трансляций спортивных событий в год

Европейский онлайн-букмекер 10Bet подтвердил, что увеличил свой портфель спортивных трансляций для британского домена 10Bet.co.uk, заключив сотрудничество с онлайн-сервисами Betradar Live Channel.

Партнёрство позволит 10Bet UK получить доступ к более чем 30 тыс. трансляций в прямом эфире в год при помощи Live Channel Online. Живой контент будет включать в себя футбол, теннис и баскетбол.

Все трансляции в реальном времени будут накладываться на комплексные данные и коэффициенты, которые признаны стимулировать интерес пользователя к ставкам.