Эксперты: «Питтсбург» Малкина выбьет «Вашингтон» Овечкина из плей-офф в 6-й игре

9 мая состоится 6-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 2:30 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга».

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.32. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.83. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.84.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 2.17, а на победу «Пингвинз» — за 1.77 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.06, на ТМ 5,5 шайбы — 1.85.