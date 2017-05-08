SKS365 Group вышел на второе место среди онлайн-букмекеров в Италии по доле

Игорный оператор SKS365 Group занял второе место на регулируемом онлайн-рынке ставок на спорт в Италии за апрель.

Данные итальянского игорного агентства Agimeg.it показали, что общая выручка регулируемого рынка Италии выросла на 63% по сравнению с апрелем 2016 года. Итальянские лицензированные операторы спортивных ставок сообщили о доходах в размере € 149,5 млн, что более чем в два раза превышает сумму, полученную в апреле 2016 года. Доход от онлайн-ставок вырос на 93% и составил € 56,6 млн.

Лидером рынка остаётся Bet365 с долей 29,4%, SKS365 Group вышел на второе место с 11%, а Eurobet (8,9%) опустился на третью строчку.