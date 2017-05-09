Букмекеры оценили шансы «Монако» отыграться с 0:2 у «Ювентуса» в полуфинале ЛЧ

9 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Монако». Начало — в 21:45 мск. В первой игре туринцы победили 2:0.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.66. Шансы «Монако» на победу оценены коэффициентом 5.65. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.04.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.80, а на ТМ 2,5 гола — за 2.13 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Самые вероятные авторы голов — Гонсало Игуаин (1.95) и Пауло Дибала (2.41).

Коэффициент на проход «Ювентуса» — 1.01, а на проход «Монако» — 21.0 (5%).