Италия — Латвия: прогноз на матч ЧМ-2017 от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал свой прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Италия — Латвия.

Ставка: победа Латвии и тотал меньше 5,5 шайбы с коэффициентом 1.99 (см. все коэффициенты на матч).

«Предположу, что сборная Латвии одержит третью победу подряд на чемпионате мира. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы они упустили хотя бы одно очко в матче с итальянцами. Наверное, какое-то время Италия посопротивляется, но класс латвийцев заметно выше. К тому же блестящую работу проделал опытный канадский Боб Хартли. Он сумел и мотивировать игроков, и систематизировать хоккей. Латвия всегда предпочитала прагматичный хоккей, и сейчас мы видим его лучшие образцы.

Разгрома здесь ждать сложно. В матчах с датчанами и словаками мы видели, что Латвия пытается сразу повести в счёте, а затем качественно обороняется. Впереди самые важные матчи, не стоит тратить силы, пытаясь забросить побольше. Предположу победу Латвии в основное время, при этом будет заброшено не более 5 шайб".

Старт матча — 9 мая в 17:15 по московскому времени.