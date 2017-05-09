Букмекеры: Мбаппе — фаворит премии Golden Boy, Жамалетдинов и Уткин — аутсайдеры

Аналитики букмекерских контор оценили шансы претендентов на премию Golden Boy. Премия Golden Boy — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе. Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Явным фаворитом, согласно котировкам, является форвард «Монако» Килиан Мбаппе, победа которого котируется за 1.50 (см. все коэффициенты).

Вторым идёт голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (3.20). Замыкает тройку сын Зинедина Зидана Лука, выступающий за вторую команду «Реала» (5.50).

На премию номинированы двое россиян — нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и хавбек «Краснодара» Даниил Уткин. Шансы Жамалетдинова оцениваются коэффициентом 16.00. Уткина — 11.00.