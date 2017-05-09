«Ювентус» — «Монако»: статистическое превью матча

9 мая в Турине состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Монако». Первая встреча, проходившая в Монако, завершилась победой итальянского клуба со счётом 2:0.

«Ювентус» не проиграл ни одного матча в нынешней Лиге чемпионов. Что касается домашних встреч, то беспроигрышная серия туринского клуба в еврокубках насчитывает уже 22 матча. Победа «Ювентуса» в предстоящем матче оценивается коэффициентом 1.70. Победа «Монако» — 5.20. На ничью можно поставить за 4.04 (см. все коэффициенты на матч).

«Ювентус» до этого сезона шесть раз играл в полуфинале Лиги чемпионов и в пяти случаях выходил в финал.

В истории Лиги чемпионов не было ни одного случая, чтобы команда отыгрывалась после домашнего поражения в первом матче со счётом 0:2. Выход «Ювентуса» в финал котируется за 1.03. «Монако» — за 16.00.

«Ювентус» ни разу не проигрывал французской команде в домашних матчах. В 14 встречах туринцы одержали 11 побед и трижды сыграли вничью.

«Ювентус» не пропускает в Лиге чемпионов 621 минуту игрового времени — это самая длительная текущая «сухая» серия. За 2.48 можно поставить на то, что «Монако» не сумеет забить и в ответном матче.

Неделю назад в Монако форвард «Юве» Гонсало Игуаин оформил дубль — столько же голов он забил в 24 предыдущих матчах плей-офф Лиги чемпионов. Всего же на счету аргентинца в нынешнем розыгрыше еврокубка пять голов, и это его персональный рекорд. Гол Игуаина в сегодняшнем матче котируется за 1.95.

10 из 16 последних голов «Монако» в Лиге чемпионов были забиты Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе. На прошлой неделе Мбаппе впервые не смог забить в матче Лиги чемпионов, в котором он вышел с первых минут. Гол Мбаппе в Турине «стоит» 3.66, Фалькао — 3.34.