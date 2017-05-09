Чистый доход William Hill вырос на 9 % за стартовые 17 недель 2017 года

Игорная компания William Hill представила финансовый отчёт за первые 17 недель 2017 года. В расчёт брались данные вплоть до 25 апреля 2017 года.

Чистый доход компании за этот период вырос на 9 % по сравнению с 17 стартовыми неделями прошлого года, при этом доход от онлайн-операций букмекера вырос на 16 %.

Розничная выручка увеличилась на 1 %, в то время как в США и в Австралии компании удалось поднять выручку на 19 % и 41 % соответственно.

Объём онлайн-ставок вырос на 9 %, а розничная торговля прибавила 2 %. Объём ставок в Австралии увеличился на 53 %, а в США — на 29 %.