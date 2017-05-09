«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз»: прогноз на 6-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз».

Ставка: тотал Дерека Степана больше 0,5 очка с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Сенаторз» вытянули сумасшедшую пятую игру, сравняв счёт всего за 2 минуты до конца третьего периода, а Туррис забросил победную шайбу в овертайме. Когда «Рейнджерс» играют дома и им светит вылет, то Хенрик Лундквист всегда великолепен, в 10 из 11 подобных случаев «Нью-Йорк» побеждал, а шведский вратарь пропускал в среднем чуть более одной шайбы. Он должен подтвердить эти цифры сегодня.

Вроде бы просматривается ставка на хозяев, но коэффициент не радует. Поэтому можно выбрать ставку на то, что Дерек Степан наберёт хотя бы одно очко. В этой серии он уже заработал 4 балла и отмечался результативными действиями в четырёх встречах из пяти.

Старт матча — 10 мая в 02:30 по московскому времени.