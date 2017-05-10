Прогноз Слуцкого на матч «Атлетико» — «Реал»: команды сыграют вничью 1:1

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид" — «Реал Мадрид».

Ставки: ничья 1:1 за 6.47; тотал матча меньше 2,5 гола за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)

«Как и в паре «Ювентус» — «Монако», в другом полуфинале, «Атлетико» — «Реал», все тоже предрешено. Королевский клуб выйдет в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече обойдётся без сенсаций. Но допускаю, что «Атлетико» может дома минимально выиграть. Впрочем, всё же сделаю выбор в пользу результативной ничьей — 1:1. Думаю, «Реал» соответствующим образом отнесётся к матчу, с учетом своего графика и борьбы за чемпионство в Испании. Поэтому поединок будет более сдержанным, с небольшим количеством забитых мячей.

У Роналду фантастическая голевая серия в плей-офф, но я не уверен, что в данном матче отличится именно он. Хотя понятно, что футболист такого уровня способен забить, когда угодно и кому угодно. И сколько угодно раз!

Почему «Реал» разгромил «Атлетико» в первой игре? В отличие от другого полуфинала, здесь у обеих команд был огромный опыт. Однако «Реал» обладает такими людьми, которые способны воплощать свое мастерство в очень высокий уровень преимущества над соперником. Да, Гризманн у «Атлетико» тоже имел явный момент и мог забить ответный мяч при счёте 1:0, но в целом хозяева были более убедительны. Знаете, «Атлетико» — это команда-сказка всех последних лет. Два финала в Лиге чемпионов (причем проигранные «на тоненького» — в компенсированное время или по пенальти), титул в Испании, в этом году выход в полуфинал — тоже высочайшее достижение. Но очень уж сложно каждый день совершать чудеса на заказ", — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Матч «Атлетико Мадрид" — «Реал Мадрид» состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало — в 21:45 мск.