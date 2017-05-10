«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на перенесённый матч 26-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал». Встреча состоится 10 мая, начало — в 21:45 мск.

Ставка: в каждом тайме «Арсенал» забьёт больше голов и подаст больше угловых за 6.00. (см. все коэффициенты).

«Дома «Саутгемптон» очень неплох, но если для них этот матч — просто шанс насолить «Арсеналу», то для «канониров» это последняя возможность навязать борьбу за зону Лиги чемпионов. Если «Арсенал» потеряет очки, шансы на топ-4 будут уже не призрачными, а нулевыми. Поэтому поставлю на гостей», — сказал Сэвидж.