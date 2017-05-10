Букмекеры оценили шансы «Атлетико» отыграться с 0:3 у «Реала» и выйти в финал ЛЧ

10 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Реал». Начало — в 21:45 мск. В первой игре «Реал» победил 3:0.

Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу гостей за 2.62. Шансы «Атлетико» на победу оценены коэффициентом 2.71. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.62.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.58. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Антуан Гризманн (2.20).

Коэффициент на проход «Реала» — 1.02, а на проход «Атлетико» — 19.0 (5,5%).