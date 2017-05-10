«Вест Хэм», «Севилья» и «Кёльн» принесли 128 тыс. рублей со ставки в одну тысячу

Клиент БК «Лига Ставок» составил экспресс из семи событий на футбольные матчи 5 мая с общим коэффициентом 128.08. И со ставки в одну тысячу рублей выиграл 128 080 рублей. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

В экспресс вошли по одному матчу АПЛ («Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»), чемпионата Бельгии («Шарлеруа» — «Брюгге»), Бундеслиги («Кёльн» — «Вердер»), чемпионата Болгарии («Локомотив» Пловдив — «Лудогорец»), Примеры («Севилья» — «Реал Сосьедад»), чемпионата Дании («Норшелланн» — «Копенгаген») и чемпионата Австрии («Аустрия» — «Ваккер»).