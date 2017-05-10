«Вашингтон» — «Питтсбург»: букмекеры назвали фаворита седьмого матча серии

11 мая состоится 7-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным). Начало — в 2:30 мск. Счёт в серии — 3-3.

Букмекеры считают «Питтсбург» аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 3.40. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.01. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.55, а на победу «Пингвинз» — за 2.63 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.18, на ТМ 5,5 шайбы — 1.77.