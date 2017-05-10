«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 7-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на седьмой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: победа «Питтсбург Пингвинз» с учётом ОТ с коэффициентом 2.63 (см. все коэффициенты на матч).

«В последних двух матчах „Вашингтон“ показал, что является кубковой командой. И если он продолжит играть в том же духе, его сложно будет остановить. Но рано ещё списывать со счетов „Пингвинз“. Это очень опытная команда, да и невероятно мастеровитая тоже. На победу „Питтсбурга“ выставлен чересчур высокий коэффициент. А они опытны в решающих матчах, чего не скажешь о „Вашингтоне“. Поэтому ставка на „Питтсбург“ здесь выглядит куда более интересной. Равная линия была бы более корректной».

Старт матча — 11 мая в 02:30 по московскому времени.