Букмекеры оценили шансы сборной России победить Данию на ЧМ по хоккею

11 мая в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные России и Дании. Начало — в 17:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Дании в основное время за 21.0. Шансы России оценены в 1.07, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 15.0 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной Дании с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 14.5, а на победу сборной России — за 1.03.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.43, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.79.