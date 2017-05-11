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Путин предложил запретить в России иностранные платежные системы

11 мая 2017, четверг. 14:35. Ставки

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества до 2030 г. Документ, подготовленный Советом безопасности, придет на смену предыдущему варианту стратегии, утвержденному в 2008 г, сообщает Сnews.

В прежнем варианте стратегии говорилось о необходимости поддерживать отечественные информационные технологии, обеспечивать доступность ИКТ-услуг для населения, осуществлять защиту информации и т.д. Нынешний документ говорит о необходимости серьезно защищать национальные интересы в киберпространстве и цифровой экономике.

В области электронной торговли для иностранных участников на российском рынке должны быть введены ряд ограничений. Зарубежные поставщики товаров, ПО и услуг должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае доступ к ним будет заблокирован. В то же время будут обеспечены условия для создания иностранцами своих представительств в России и совместных предприятий с российскими партнерами.

При взаимодействии российских организаций с иностранными в сфере цифровой экономики все данные должны храниться и обрабатываться исключительно на российских серверах, а платежи осуществляться через российские платежные системы. Не допускается оказание иностранцами финансовых услуг российским гражданам.

Для дистанционной торговли планируется создать платежную и логистическую инфраструктуру. При этом национальная платежная система должна будет обеспечивать прозрачность трансграничных платежей, то есть проводить идентификацию плательщика, получателя и назначения платежа.

Источник: CNews Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Путин Игорный бизнес
Новости. Ставки
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