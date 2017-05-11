Харден не позволит «Сан-Антонио» закончить серию в 6-й игре, считают букмекеры

12 мая состоится 6-й матч 2-го раунда плей-офф НБА между «Хьюстон Рокетс» с Джеймсом Харденом и «Сан-Антонио Спёрс». Начало — в 3:00 мск. Счет в серии — 3-2 в пользу «Спёрс».

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстону» и предлагают поставить на хозяев в основное время за 1.48. Шансы «Спёрс» оценены в 3.40, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «Сан-Антонио» с учётом ОТ можно сделать за 3.20, а на победу «Рокетс» — за 1.40 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 210,5 очка — 1.57, а на ТМ 210,5 очка — 2.28.