«Лион» — «Аякс»: прогноз на матч Лиги Европы от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал свой прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Лион» — «Аякс».

Ставка: тотал угловых больше 10,5 с коэффициентом 1.78 (см. все коэффициенты на матч).

«В первом матче команды общими усилиями подали 14 угловых. Не думаю, что в ответной игре они сбавят. „Лиону“ нужно отыгрывать огромный гандикап (1:4). Очевидно, что с первых минут он пойдёт вперёд, будет создавать давление, прессинговать. Наверняка будет большое количество фланговых атак. В этой связи логично сделать ставку на количество угловых ударов. Отмечу, что и „Аякс“ при контратаках часто смещает игру в сторону флангов. В предыдущем раунде в Гельзенкирхене амстердамцы подали 10 корнеров».

Старт матча — 11 мая в 22:05 по московскому времени.