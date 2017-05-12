БК «Лига Ставок» подписала соглашение с Федерацией гандбола России

БК «Лига Ставок» продолжает активную работу по заключению соглашений об использовании символики и наименований мероприятий с крупнейшими спортивными федерациями и профессиональными лигами России в полном соответствии с новыми законодательными требованиями РФ (ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта»).

Список существующих партнёров компании пополнила Федерация гандбола России – организатор чемпионата и Кубка России по гандболу среди мужских и женских команд, включая пляжный гандбол. Подписанное сторонами соглашение определяет порядок взаимодействия БК «Лига Ставок» и Федерации гандбола России по указанным спортивным событиям, ставки на которые принимает компания.

«Мы начинаем сотрудничество с одним из крупнейших букмекеров России. Для нас это первый практический опыт реализации изменений в федеральный закон и первое подобное соглашение, которое обязывает нас взаимодействовать с организаторами пари в конструктивном и цивилизованном формате. Надеемся, что иные игроки данного рынка при заключении соглашений также будут учитывать интересы обеих сторон для достижения важной цели – развития спорта на территории нашей страны», — отметил директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев.

Со дня официального вступления закона в силу БК «Лига Ставок» первой из букмекерских компаний направила подписанные со своей стороны соглашения в адрес общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, организующих спортивные мероприятия.

На сегодняшний день официальными партнёрами компании уже стали Единая лига ВТБ, Всероссийская федерация волейбола, Российская федерация баскетбола и Союз биатлонистов России.